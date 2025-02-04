Керував лісгоспом у Куп’янську при окупантах: чоловіка «посадили» на 5 років

Вирок отримав 36-річний чоловік, який під час окупації міста Купʼянськ на Харківщині співпрацював з ворогом.

Як встановили у Харківській області прокуратурі, на момент окупації фігурант обіймав посаду завідувача одного із секторів державного підприємства «Куп’янське лісове господарство».

Навесні 2022 року чоловік погодився стати «головним інженером» на цьому підприємстві, проте вже за російськими правилами. У червні за сумлінну роботу окупанти «підвищили» його та запропонували йому стати «в.о. директора», на що той погодився, додали у прокуратурі.

«Аби догодити новій «владі», фігурант організовував роботу та підбирав кадри для роботи у незаконно створеному органі», – зазначили правоохоронці.

Після деокупації фігурант переїхав до Харкова, де планував «загубитись». Проте вже на початку жовтня 2022 року правоохоронці затримали його.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 ККУ). Йому призначено 5 років тюрми з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування, строком на 15 років.