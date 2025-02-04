Руководил лесхозом в Купянске при оккупантах: мужчину «посадили» на 5 лет
Приговор получил 36-летний мужчина, который во время оккупации города Купянск на Харьковщине сотрудничал с врагом.
Как установили в Харьковской области прокуратуру, на момент оккупации фигурант занимал должность заведующего одним из секторов государственного предприятия «Купянское лесное хозяйство».
Весной 2022 года мужчина согласился стать главным инженером на этом предприятии, однако уже по российским правилам. В июне за добросовестную работу оккупанты «повысили» его и предложили стать «и.о. директора», на что он согласился, добавили в прокуратуре.
«Чтобы угодить новой «власти», фигурант организовывал работу и подбирал кадры для работы в незаконно созданном органе», — отметили правоохранители.
После деоккупации фигурант переехал в Харьков, где планировал «потеряться». Однако уже в начале октября 2022 правоохранители задержали его.
Суд признал мужчину виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах, органах власти, местного самоуправления и предприятиях, учреждениях, организациях, созданных органами власти и местного самоуправления сроком на 15 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, купянск, лесхоз, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2025 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 36-летний мужчина, который во время оккупации города Купянск на Харьковщине сотрудничал с врагом.".