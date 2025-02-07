“Маємо найефективнішу систему моніторингу загроз для Харкова” – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вкотре пояснив, навіщо місту нова система тривог та чому ухвалили рішення звільнити низку закладів культури від сплати «комуналки».
За словами мера, місто повністю готове до включення диференційованої системи тривог.
«Зараз лунає повітряна тривога по всій Харківській області та працює тактична авіація росіян по Куп’янському напрямку, але щодо міста, то не потрібно включати повітряну тривогу, бо це дуже далеко. Тому ми маємо найефективнішу систему моніторингу загроз для Харкова. Я маю надію, що дуже скоро запрацює ця система для Харкова. Для нас це дуже важливо», – зазначив мер.
Він також розповів, що на останній сесії міськради ухвалили рішення, що шість закладів культури обласного підпорядкування в Харкові звільнили від сплати комунальних послуг на період з 1 січня 2024 року до 15 квітня 2025 року. Терехов пояснив, чому це зробили.
«Ми витираємо сльози, ми мужня нація. Для Харкова важливо, щоб працювали і театри, і кінотеатри, щоб було культурне життя, щоб наші діти мали можливість вчитися. І коли до мене звернулось керівництво театру, ми винесли на розгляд сесії міськради те, що ми будемо власним коштом оплачувати комунальні послуги у театрах. Ми йдемо на це, щоб театри мали можливість працювати», – сказав мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2025 в 17:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону вкотре пояснив, навіщо місту нова система тривог та чому ухвалили рішення звільнити низку закладів культури від сплати «комуналки».".