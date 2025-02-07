«Имеем самую эффективную систему мониторинга угроз для Харькова» — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона в который раз объяснил, зачем городу новая система тревог и почему приняли решение освободить ряд учреждений культуры от уплаты «коммуналки».
По словам мэра, город полностью готов к включению дифференцированной системы тревог.
«Сейчас раздается воздушная тревога по всей Харьковской области и работает тактическая авиация россиян по Купянскому направлению, но в отношении города не нужно включать воздушную тревогу потому, что это очень далеко. Поэтому у нас есть самая эффективная система мониторинга угроз для Харькова. Я надеюсь, что очень скоро заработает эта система для Харькова. Для нас это очень важно», – отметил мэр.
Он также рассказал, что на последней сессии горсовета приняли решение, что шесть учреждений культуры областного подчинения в Харькове освободили от оплаты коммунальных услуг на период с 1 января 2024 года по 15 апреля 2025 года. Терехов объяснил, почему это сделали.
«Мы вытираем слезы, мы мужественная нация. Для Харькова важно, чтобы работали и театры, и кинотеатры, чтобы была культурная жизнь, чтобы наши дети имели возможность учиться. И когда ко мне обратилось руководство театра, мы вынесли на рассмотрение сессии горсовета то, что мы будем за свой счет оплачивать коммунальные услуги в театрах. Мы идем на это, чтобы у театров была возможность работать», — сказал мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, театр, тревога, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 февраля 2025 в 17:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Терехов в эфире нацмарафона в который раз объяснил, зачем городу новая система тревог и почему приняли решение освободить ряд учреждений культуры от уплаты «коммуналки».".