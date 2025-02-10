Мешканець Куп’янщини угнав автівку, щоб повернутися додому
Чоловіка підозрюють, що він незаконно викрав автівку в літнього чоловіка у Берестинському районі, повідомила Нацполіція.
Інцидент стався 8 січня: 57-річний місцевий житель повідомив про викрадення автомобіля ГАЗ-211540. Він припаркував автівку напередодні на одній з автомобільних заправок у селі Старе Пекельне, а вранці не знайшов машину.
Поліціянти встановили місцеперебування викраденої автівки та особу зловмисника. Ним виявився 38-річний житель Купʼянського району, який заявив, що викрав машину, аби дістатися додому, а потім залишив автівку на трасі біля села Копанки.
Автівку повернули власникові.
Санкція статті передбачає за викрадення автівки обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 21:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка підозрюють, що він незаконно викрав автівку в літнього чоловіка у Берестинському районі, повідомила Нацполіція.".