Мешканець Куп’янщини угнав автівку, щоб повернутися додому

Чоловіка підозрюють, що він незаконно викрав автівку в літнього чоловіка у Берестинському районі, повідомила Нацполіція.

Інцидент стався 8 січня: 57-річний місцевий житель повідомив про викрадення автомобіля ГАЗ-211540. Він припаркував автівку напередодні на одній з автомобільних заправок у селі Старе Пекельне, а вранці не знайшов машину.

Поліціянти встановили місцеперебування викраденої автівки та особу зловмисника. Ним виявився 38-річний житель Купʼянського району, який заявив, що викрав машину, аби дістатися додому, а потім залишив автівку на трасі біля села Копанки.

Автівку повернули власникові.

Санкція статті передбачає за викрадення автівки обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.