Житель Купянщины угнал автомобиль, чтобы вернуться домой
Мужчину подозревают, что он незаконно угнал автомобиль у пожилого мужчины в Берестинском районе, сообщила Нацполиция.
Инцидент произошел 8 января: 57-летний местный житель сообщил об угоне автомобиля ГАЗ-211540. Он припарковал машину накануне на одной из автомобильных заправок в селе Старое Пекельное, а утром не нашел машину.
Полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля и личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Купянского района, который заявил, что угнал машину, чтобы добраться домой, а затем бросил ее на трассе возле села Копанки.
Авто вернули владельцу.
Санкция статьи предусматривает за угон автомобиля ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, машина, Нацполиция, угон;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 21:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Мужчину подозревают, что он незаконно угнал автомобиль у пожилого мужчины в Берестинском районе, сообщила Нацполиция.".