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Житель Купянщины угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

Происшествия 21:05   10.02.2025
Оксана Якушко
Житель Купянщины угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

 Мужчину подозревают, что он незаконно угнал автомобиль у пожилого мужчины в Берестинском районе, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел 8 января: 57-летний местный житель сообщил об угоне автомобиля ГАЗ-211540. Он припарковал машину накануне на одной из автомобильных заправок в селе Старое Пекельное, а утром не нашел машину.

Полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля и личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Купянского района, который заявил, что угнал машину, чтобы добраться домой, а затем бросил ее на трассе возле села Копанки.
Авто вернули владельцу.

Санкция статьи предусматривает за угон автомобиля ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 21:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " Мужчину подозревают, что он незаконно угнал автомобиль у пожилого мужчины в Берестинском районе, сообщила Нацполиция.".