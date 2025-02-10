Житель Купянщины угнал автомобиль, чтобы вернуться домой

Мужчину подозревают, что он незаконно угнал автомобиль у пожилого мужчины в Берестинском районе, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел 8 января: 57-летний местный житель сообщил об угоне автомобиля ГАЗ-211540. Он припарковал машину накануне на одной из автомобильных заправок в селе Старое Пекельное, а утром не нашел машину.

Полицейские установили местонахождение похищенного автомобиля и личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Купянского района, который заявил, что угнал машину, чтобы добраться домой, а затем бросил ее на трассе возле села Копанки.

Авто вернули владельцу.

Санкция статьи предусматривает за угон автомобиля ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.