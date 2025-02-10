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На Лопанській набережній досі перекритий рух: у мерії назвали новий термін

Транспорт 16:42   10.02.2025
Вікторія Яковенко
На Лопанській набережній досі перекритий рух: у мерії назвали новий термін Фото: Харківська міськрада

Рух транспорту на Лопанській набережній, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до майдану Благовіщенського, та у провулку Лопанському, на ділянці від вулиці Різдвяної до Лопанської набережної, припинений до 17:00 20 квітня.

Причина – продовження термінів виконання ремонтних робіт КП «Харківводоканал». Раніше рух планували відкрити 10 січня, пояснили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицею Різдвяною, майданом Благовіщенським, майданом Сергіївським та іншим прилеглими вулицями.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 16:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на Лопанській набережній припинений до 17:00 20 квітня.".