На Лопанській набережній досі перекритий рух: у мерії назвали новий термін
Фото: Харківська міськрада
Рух транспорту на Лопанській набережній, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до майдану Благовіщенського, та у провулку Лопанському, на ділянці від вулиці Різдвяної до Лопанської набережної, припинений до 17:00 20 квітня.
Причина – продовження термінів виконання ремонтних робіт КП «Харківводоканал». Раніше рух планували відкрити 10 січня, пояснили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна вулицею Різдвяною, майданом Благовіщенським, майданом Сергіївським та іншим прилеглими вулицями.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: міськрада, рух, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 16:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту на Лопанській набережній припинений до 17:00 20 квітня.".