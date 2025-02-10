На Лопанській набережній досі перекритий рух: у мерії назвали новий термін

Рух транспорту на Лопанській набережній, на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до майдану Благовіщенського, та у провулку Лопанському, на ділянці від вулиці Різдвяної до Лопанської набережної, припинений до 17:00 20 квітня.

Причина – продовження термінів виконання ремонтних робіт КП «Харківводоканал». Раніше рух планували відкрити 10 січня, пояснили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна вулицею Різдвяною, майданом Благовіщенським, майданом Сергіївським та іншим прилеглими вулицями.