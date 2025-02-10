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На Лопанской набережной еще перекрыто движение: в мэрии назвали новый срок

Транспорт 16:42   10.02.2025
Виктория Яковенко
На Лопанской набережной еще перекрыто движение: в мэрии назвали новый срок Фото: Харьковский горсовет

Движение транспорта на Лопанской набережной, на участке от улицы Полтавский Шлях к площади Благовещенской, и в переулке Лопанском, на участке от улицы Рождественской до Лопанской набережной, приостановлено до 17:00 20 апреля.

Причина – продление сроков выполнения ремонтных работ КП «Харьковводоканал». Ранее движение планировалось открыть 10 января, объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улице Рождественской, площади Благовещенской, площади Сергеевской и другим ближайшим улицам.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 16:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на Лопанской набережной приостановлено до 17:00 20 апреля.".