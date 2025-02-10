На Лопанской набережной еще перекрыто движение: в мэрии назвали новый срок

Движение транспорта на Лопанской набережной, на участке от улицы Полтавский Шлях к площади Благовещенской, и в переулке Лопанском, на участке от улицы Рождественской до Лопанской набережной, приостановлено до 17:00 20 апреля.

Причина – продление сроков выполнения ремонтных работ КП «Харьковводоканал». Ранее движение планировалось открыть 10 января, объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно по улице Рождественской, площади Благовещенской, площади Сергеевской и другим ближайшим улицам.