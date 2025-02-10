На Лопанской набережной еще перекрыто движение: в мэрии назвали новый срок
Фото: Харьковский горсовет
Движение транспорта на Лопанской набережной, на участке от улицы Полтавский Шлях к площади Благовещенской, и в переулке Лопанском, на участке от улицы Рождественской до Лопанской набережной, приостановлено до 17:00 20 апреля.
Причина – продление сроков выполнения ремонтных работ КП «Харьковводоканал». Ранее движение планировалось открыть 10 января, объяснили в Харьковском горсовете.
Объехать закрытый участок можно по улице Рождественской, площади Благовещенской, площади Сергеевской и другим ближайшим улицам.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение, міськрада, рух, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 16:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на Лопанской набережной приостановлено до 17:00 20 апреля.".