Жодного штурму, але п’ять авіаударів, обстріли: ситуація на півночі Харківщини
Про обстановку на півночі регіону повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.
«Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ», – зазначили захисники.
За їхніми даними, минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Окупанти завдали п’ять авіаударів із застосуванням дев’ятьох КАБів та 55 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 492 обстріли позицій українських захисників.
Втрати ворога за минулу добу склали 67 осіб, з них безповоротні – 21, санітарні – 46.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 90 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 62 БпЛА.
Знищено: 108 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, обстріли, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстановку на півночі регіону повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.".