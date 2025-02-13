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Жодного штурму, але п’ять авіаударів, обстріли: ситуація на півночі Харківщини

Фронт 12:37   13.02.2025
Вікторія Яковенко
Жодного штурму, але п’ять авіаударів, обстріли: ситуація на півночі Харківщини Фото: ОТУВ “Харків”

Про обстановку на півночі регіону повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.

«Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ», – зазначили захисники.

За їхніми даними, минулої доби ворог штурмових дій не проводив. Окупанти завдали п’ять авіаударів із застосуванням дев’ятьох КАБів та 55 ударів дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 492 обстріли позицій українських захисників.

Втрати ворога за минулу добу склали 67 осіб, з них безповоротні – 21, санітарні – 46.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 90 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, п’ять одиниць спецтехніки та 62 БпЛА.

Знищено: 108 укриттів для особового складу та два місця зберігання боєприпасів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 12:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про обстановку на півночі регіону повідомляє ОТУВ «Харків» в традиційному ранковому зведенні.".