Без штурмов, но пять авиаударов и обстрелы: ситуация на севере Харьковщины

Об обстановке на севере региона сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.

«Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск», — отметили защитники.

По их данным, за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил. Оккупанты нанесли пять авиаударов с применением девяти КАБов и 55 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, произвели 492 обстрела позиций украинских защитников.

Потери врага за прошедшие сутки составили 67 человек, из них безвозвратные – 21, санитарные – 46.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 90 единиц вооружения и военной техники, в частности: 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, пять единиц спецтехники 62 БпЛА.

Уничтожено: 108 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.