Без штурмов, но пять авиаударов и обстрелы: ситуация на севере Харьковщины
Об обстановке на севере региона сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.
«Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск», — отметили защитники.
По их данным, за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил. Оккупанты нанесли пять авиаударов с применением девяти КАБов и 55 ударов дронами-камикадзе. Кроме этого, произвели 492 обстрела позиций украинских защитников.
Потери врага за прошедшие сутки составили 67 человек, из них безвозвратные – 21, санитарные – 46.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 90 единиц вооружения и военной техники, в частности: 11 артиллерийских систем, 12 автомобилей, пять единиц спецтехники 62 БпЛА.
Уничтожено: 108 укрытий для личного состава и два места хранения боеприпасов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, обстрелы, ОТГВ "Харьков", север Харьковщины, фронт;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об обстановке на севере региона сообщает ОТГВ «Харьков» в традиционной утренней сводке.".