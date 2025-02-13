Deep State: россияне продвинулись на Харьковщине – что оккупировали
Фото: Генштаб ВСУ
О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 13 февраля аналитики проекта Deep State.
На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что оккупанты продвинулись на Купянщине, захватив территории в районе Двуречной.
Тем временем в сводке 13 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что атаки врага на Купянском направлении не увенчались успехом.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитики, наступ, наступление, оккупировали;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 11:15;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 13 февраля аналитики проекта Deep State.".