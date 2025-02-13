Deep State: россияне продвинулись на Харьковщине – что оккупировали

О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 13 февраля аналитики проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что оккупанты продвинулись на Купянщине, захватив территории в районе Двуречной.

Тем временем в сводке 13 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что атаки врага на Купянском направлении не увенчались успехом.