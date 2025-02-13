Live
  • Чт 13.02.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 41.79
  • EUR 43.36

Deep State: россияне продвинулись на Харьковщине – что оккупировали

Украина 11:15   13.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Deep State: россияне продвинулись на Харьковщине – что оккупировали Фото: Генштаб ВСУ

О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 13 февраля аналитики проекта Deep State.

На обновленных картах боевых действий в Харьковской области видно, что оккупанты продвинулись на Купянщине, захватив территории в районе Двуречной.

Тем временем в сводке 13 февраля аналитики Института изучения войны заявили, что атаки врага на Купянском направлении не увенчались успехом.

Читайте также: На севере области – затишье, на Купянском направлении ВСУ отбили восемь атак

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 13 февраля: мужчина отравился угарным газом, бои
Новости Харькова — главное за 13 февраля: мужчина отравился угарным газом, бои
13.02.2025, 11:10
Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 февраля: какой праздник и день в истории
13.02.2025, 06:00
Земля из Москвы и Санкт-Петербурга: в Харькове больше нет аллеи памяти (фото)
Земля из Москвы и Санкт-Петербурга: в Харькове больше нет аллеи памяти (фото)
12.02.2025, 19:39
Уехала к парню в Днепропетровскую область: копы разыскали 15-летнюю девочку
Уехала к парню в Днепропетровскую область: копы разыскали 15-летнюю девочку
13.02.2025, 10:37
Повреждена «скорая», АЗС и дома: Синегубов рассказал об ударах по Харьковщине
Повреждена «скорая», АЗС и дома: Синегубов рассказал об ударах по Харьковщине
13.02.2025, 09:02
Кому в Харькове и области готовы платить больше 50 тысяч грн: вакансии недели
Кому в Харькове и области готовы платить больше 50 тысяч грн: вакансии недели
13.02.2025, 11:35

Новости по теме:

07:59
Россияне продвинулись сразу на нескольких участках на Купянщине – Deep State
07:25
Deep State: на двух участках на Харьковщине продвинулись россияне – детали
07:29
Deep State: второй день подряд РФ продвигается на Купянщине – что захватили
07:27
Россияне вновь продвинулись на Харьковщине, где именно: подробности Deep State
07:33
Враг продвинулся на севере области и на Купянщине – карты Deep State

Вы читали новость: «Deep State: россияне продвинулись на Харьковщине – что оккупировали»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 11:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага на Купянском направлении сообщили в сводке 13 февраля аналитики проекта Deep State.".