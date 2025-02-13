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Deep State: росіяни просунулися на Харківщині – що окупували

Україна 11:15   13.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Deep State: росіяни просунулися на Харківщині – що окупували Фото: Генштаб ЗСУ

Про просування ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 13 лютого аналітики проєкту Deep State.

На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що окупанти просунулися на Куп’янщині, захопивши території у районі Дворічної.

Тим часом у зведенні 13 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що атаки ворога на Куп’янському напрямку не мали успіху.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 11:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 13 лютого аналітики проєкту Deep State.".