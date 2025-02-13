Deep State: росіяни просунулися на Харківщині – що окупували

Про просування ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 13 лютого аналітики проєкту Deep State.

На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що окупанти просунулися на Куп’янщині, захопивши території у районі Дворічної.

Тим часом у зведенні 13 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що атаки ворога на Куп’янському напрямку не мали успіху.