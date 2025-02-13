Deep State: росіяни просунулися на Харківщині – що окупували
Фото: Генштаб ЗСУ
Про просування ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 13 лютого аналітики проєкту Deep State.
На оновлених картах бойових дій на Харківщині видно, що окупанти просунулися на Куп’янщині, захопивши території у районі Дворічної.
Тим часом у зведенні 13 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що атаки ворога на Куп’янському напрямку не мали успіху.
Читайте також: На півночі області – затишшя, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили вісім атак
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитики, наступ, оккупировали;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Deep State: росіяни просунулися на Харківщині – що окупували»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2025 в 11:15;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування ворога на Куп’янському напрямку повідомили у зведенні 13 лютого аналітики проєкту Deep State.".