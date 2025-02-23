Live
  • Нд 23.02.2025
  • Харків  -6°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.55

Атаки провалилися, успіхи вирішили вигадати: про які хибні перемоги заявила РФ

Україна 07:21   23.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Атаки провалилися, успіхи вирішили вигадати: про які хибні перемоги заявила РФ

РФ продовжила штурмувати позиції українських захисників на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Хоча атаки на півночі Харківщини не увінчалися успіхом, росіяни все ж таки заявили, що просунулися на двох позиціях у районі річки Вовча. Підтвердити цю інформацію не вдалося. На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Западного, Дворічної та Фиголівки.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону)”, – зазначили в ISW.

А ось наступи окупантів у районі Загризового виявилися марними. Аналітики констатували, що на Борівському напрямку окупанти не мають успіхів.

Читайте також: Перемогу замінили справедливим світом у Харкові: огляд фронту за тиждень (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Майже 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі Харківщини
Майже 500 разів обстріляв ворог позиції ЗСУ на півночі Харківщини
23.02.2025, 10:58
Сьогодні 23 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 лютого: яке свято та день в історії
23.02.2025, 06:00
Новини Харкова — головне за 23 лютого: терор Куп’янщини, пожежа в Циркунах
Новини Харкова — головне за 23 лютого: терор Куп’янщини, пожежа в Циркунах
23.02.2025, 11:02
У лютому ЗСУ помітили “цікаву відмінність” на Харківському напрямку
У лютому ЗСУ помітили “цікаву відмінність” на Харківському напрямку
23.02.2025, 09:55
Генштаб: чотири населені пункти Харківщини обстріляла РФ, де атакувала
Генштаб: чотири населені пункти Харківщини обстріляла РФ, де атакувала
23.02.2025, 08:26
У пожежі в Циркунах постраждали двоє людей – ДСНС
У пожежі в Циркунах постраждали двоє людей – ДСНС
23.02.2025, 08:13

Новини за темою:

20:00
Перемогу замінили справедливим миром у Харкові: огляд фронту за тиждень
07:28
ISW: про українські контратаки на Харківщині повідомляють росіяни
07:28
ISW: на жодному напрямку РФ не просунулась, але вигадала нові фейкові успіхи
07:24
Українські захисники просунулися в центрі Вовчанська – подробиці від ISW
07:27
ISW: гауляйтер Ганчев похвалився успіхами РФ, які так і не підтвердилися

Ви читали новину: «Атаки провалилися, успіхи вирішили вигадати: про які хибні перемоги заявила РФ»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 07:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ продовжила штурмувати позиції українських захисників на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).".