Атаки провалилися, успіхи вирішили вигадати: про які хибні перемоги заявила РФ

РФ продовжила штурмувати позиції українських захисників на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Хоча атаки на півночі Харківщини не увінчалися успіхом, росіяни все ж таки заявили, що просунулися на двох позиціях у районі річки Вовча. Підтвердити цю інформацію не вдалося. На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Западного, Дворічної та Фиголівки.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону)”, – зазначили в ISW.

А ось наступи окупантів у районі Загризового виявилися марними. Аналітики констатували, що на Борівському напрямку окупанти не мають успіхів.