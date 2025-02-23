Атаки провалилися, успіхи вирішили вигадати: про які хибні перемоги заявила РФ
РФ продовжила штурмувати позиції українських захисників на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).
Хоча атаки на півночі Харківщини не увінчалися успіхом, росіяни все ж таки заявили, що просунулися на двох позиціях у районі річки Вовча. Підтвердити цю інформацію не вдалося. На Куп’янському напрямку ворог наступав біля Западного, Дворічної та Фиголівки.
“Геолокаційні кадри, опубліковані 22 лютого, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Тополі (на північ від Куп’янська поблизу міжнародного кордону)”, – зазначили в ISW.
А ось наступи окупантів у районі Загризового виявилися марними. Аналітики констатували, що на Борівському напрямку окупанти не мають успіхів.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 07:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ продовжила штурмувати позиції українських захисників на Харківському, Куп’янському та Борівському напрямах, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).".