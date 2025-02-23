Атаки провалились – успехи решили выдумать: о каких ложных победах заявила РФ
РФ продолжила штурмовать позиции украинских защитников на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW).
Хотя атаки на севере Харьковщины не увенчались успехом, россияне все же заявили, что продвинулись на двух позициях в районе речки Волчья. Подтвердить эту информацию аналитиками не удалось. На Купянском направлении враг наступал около Западного, Двуречной и Фиголовки.
«Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Тополи (к северу от Купянска вблизи международной границы)», – отметили в ISW.
А вот наступления оккупантов в районе Загрызово не увенчались успехом. Аналитики констатировали, что на Боровском направлении у оккупантов успехов нет.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, институт изучения войны, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 07:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ продолжила штурмовать позиции украинских защитников на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW).".