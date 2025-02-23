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Атаки провалились – успехи решили выдумать: о каких ложных победах заявила РФ

Украина 07:21   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Атаки провалились – успехи решили выдумать: о каких ложных победах заявила РФ

РФ продолжила штурмовать позиции украинских защитников на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW).

Хотя атаки на севере Харьковщины не увенчались успехом, россияне все же заявили, что продвинулись на двух позициях в районе речки Волчья. Подтвердить эту информацию аналитиками не удалось. На Купянском направлении враг наступал около Западного, Двуречной и Фиголовки.

«Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Тополи (к северу от Купянска вблизи международной границы)», – отметили в ISW.

А вот наступления оккупантов в районе Загрызово не увенчались успехом. Аналитики констатировали, что на Боровском направлении у оккупантов успехов нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 07:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ продолжила штурмовать позиции украинских защитников на Харьковском, Купянском и Боровском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW).".