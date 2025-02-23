Мінус чотири БМП, танки й вантажівка росіян на Харківщині: як ЗСУ б’ють ворога
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Військові 3-ї окремої штурмової бригади показали відео своєї бойової роботи на Харківщині.
“Вогняний привіт для окупантів: мінус танки, БМП і вантажівка. Нові влучання FPV Трійки на Харківщині. Прицільні ураження російського металобрухту від підрозділу «FATUM» з Протитанкового батальйону“, – написали військові.
Всього ж, підрахували СОУ, вдалося знищити чотири БМП, чотири танки та одну вантажівку ворога.
Відео: 3-тя ОШБр
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2025 в 20:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові 3-ї окремої штурмової бригади показали відео своєї бойової роботи на Харківщині.".