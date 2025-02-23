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Минус четыре БМП, танки и грузовик россиян на Харьковщине: как ВСУ бьют врага

Украина 20:35   23.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Минус четыре БМП, танки и грузовик россиян на Харьковщине: как ВСУ бьют врага Скриншот

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео своей боевой работы на Харьковщине.

«Огненный привет для оккупантов: минус танки, БМП и грузовик. Новые попадания FPV Тройки на Харьковщине. Прицельные поражения российского металлолома от подраздела «FATUM» из противотанкового батальона», – написали военные.

Всего же, подсчитали СОУ, удалось уничтожить четыре БМП, четыре танка и один грузовик врага.

Видео: 3-я ОШБр

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 20:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео своей боевой работы на Харьковщине.".