Минус четыре БМП, танки и грузовик россиян на Харьковщине: как ВСУ бьют врага

Военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео своей боевой работы на Харьковщине.

«Огненный привет для оккупантов: минус танки, БМП и грузовик. Новые попадания FPV Тройки на Харьковщине. Прицельные поражения российского металлолома от подраздела «FATUM» из противотанкового батальона», – написали военные.

Всего же, подсчитали СОУ, удалось уничтожить четыре БМП, четыре танка и один грузовик врага.

Видео: 3-я ОШБр