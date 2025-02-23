Минус четыре БМП, танки и грузовик россиян на Харьковщине: как ВСУ бьют врага
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Военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео своей боевой работы на Харьковщине.
«Огненный привет для оккупантов: минус танки, БМП и грузовик. Новые попадания FPV Тройки на Харьковщине. Прицельные поражения российского металлолома от подраздела «FATUM» из противотанкового батальона», – написали военные.
Всего же, подсчитали СОУ, удалось уничтожить четыре БМП, четыре танка и один грузовик врага.
Видео: 3-я ОШБр
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2025 в 20:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео своей боевой работы на Харьковщине.".