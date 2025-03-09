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Прогноз погоди на 10 березня у Харкові та області: вдень до 16 тепла

Погода 20:15   09.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 10 березня у Харкові та області: вдень до 16 тепла

Прогноз погоди на завтра, 10 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Мінлива хмарність🌥.

Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡   вночі від 2° морозу❄️  до 3° тепла, вдень 11 -16° тепла.

 

По місту: Мінлива хмарність.  🌥

Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫

Вітер південний, 5 – 10 м/с.

Температура  повітря🌡   вночі 0 – 2° тепла,

вдень 13 -15° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 20:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".