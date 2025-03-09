Прогноз погоди на 10 березня у Харкові та області: вдень до 16 тепла
Прогноз погоди на завтра, 10 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Мінлива хмарність🌥.
Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 11 -16° тепла.
По місту: Мінлива хмарність. 🌥
Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫
Вітер південний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 0 – 2° тепла,
вдень 13 -15° тепла.
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- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Березня 2025 в 20:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".