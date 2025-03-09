Прогноз погоды на 10 марта в Харькове и области: днем ​​до 16 тепла

Прогноз погоды на завтра, 10 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Переменная облачность.

Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​11 -16° тепла.

По городу: Облачно с прояснениями. 🌥

Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман🌫

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0 — 2° тепла,

днем 13-15° тепла.