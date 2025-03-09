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Прогноз погоды на 10 марта в Харькове и области: днем ​​до 16 тепла

Погода 20:15   09.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на 10 марта в Харькове и области: днем ​​до 16 тепла Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 10 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Переменная облачность.
Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​11 -16° тепла.

По городу: Облачно с прояснениями. 🌥
Без осадков☀️. Ночью и утром слабый туман🌫
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0 — 2° тепла,
днем 13-15° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 марта 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".