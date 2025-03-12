Live
  • Ср 12.03.2025
  • Харків  +12°С
  • USD 41.41
  • EUR 45.21

Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме

Погода 19:49   12.03.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме

Прогноз погоди на завтра, 13 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів. Вдень очікують невеликий дощ🌧.

Вітер вночі західний, 3 – 8 м/с; вдень південно – східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19°.

 

По місту: Вночі не буде опадів.  Натомість вдень невеликий дощ🌧.

Вітер вночі західний, 3 – 8 м/с; вдень південно – східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі 5 – 7° тепла, вдень 16 – 18°.

Читайте також: Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме
Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме
12.03.2025, 19:49
Львів і Харків домовилися співпрацювати
Львів і Харків домовилися співпрацювати
12.03.2025, 19:04
Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg
Путін, ймовірно, погодиться на умови перемир’я з Україною – Bloomberg
12.03.2025, 18:41
Новини Харкова — головне 12 березня: вночі прилетів БпЛА, понад 20 атак
Новини Харкова — головне 12 березня: вночі прилетів БпЛА, понад 20 атак
12.03.2025, 17:33
Зону примусової евакуації для сімей з дітьми все ж таки розширять – Синєгубов
Зону примусової евакуації для сімей з дітьми все ж таки розширять – Синєгубов
12.03.2025, 16:47
Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові
Як диференційовані тривоги позначилися на роботі ЦНАПів у Харкові
12.03.2025, 16:25

Новини за темою:

19:55
Прогноз погоди 11 березня у Харкові й області: вранці туман, вдень до 17 тепла
20:15
Прогноз погоди на 10 березня у Харкові та області: вдень до 16 тепла
20:18
Прогноз погоди на 6 березня у Харкові та області: до 13 градусів тепла удень
19:42
Прогноз погоди 28 лютого у Харкові та області – прогріється до 0 градусів
20:00
Прогноз погоди на 27 лютого у Харкові та області: вночі до 16 морозу

Ви читали новину: «Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 19:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".