Прогноз погоди на 13 березня у Харкові та області: тепло і вдень дощитиме
Прогноз погоди на завтра, 13 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів. Вдень очікують невеликий дощ🌧.
Вітер вночі західний, 3 – 8 м/с; вдень південно – східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 4 – 9° тепла, вдень 14 – 19°.
По місту: Вночі не буде опадів. Натомість вдень невеликий дощ🌧.
Вітер вночі західний, 3 – 8 м/с; вдень південно – східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 5 – 7° тепла, вдень 16 – 18°.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2025 в 19:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 березня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".