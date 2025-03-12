Прогноз погоды на 13 марта в Харькове и области: тепло и днем будет дождь
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 13 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без осадков, а днем пойдет небольшой дождь.
Ветер ночью западный, 3 — 8 м/с; днем юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 4 — 9° тепла, днем 14 — 19°.
По городу: Ночью также без существенных осадков. Днем ожидают небольшой дождь.
Ветер ночью западный, 3 — 8 м/с; днем юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 5 — 7° тепла, днем 16 — 18°.
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- • Дата публикации материала: 12 марта 2025 в 19:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".