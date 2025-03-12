Прогноз погоды на 13 марта в Харькове и области: тепло и днем ​​будет дождь

Прогноз погоды на завтра, 13 марта, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без осадков, а днем пойдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный, 3 — 8 м/с; днем юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью 4 — 9° тепла, днем ​​14 — 19°.

По городу: Ночью также без существенных осадков. Днем ожидают небольшой дождь.

Ветер ночью западный, 3 — 8 м/с; днем юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью 5 — 7° тепла, днем ​​16 — 18°.