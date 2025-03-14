В ISW спростували заяви РФ про успіхи на Куп’янському та Борівському напрямку

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту на Харківщині все ще залишається без змін – атаки окупантів не допомагають їм просунутися.

Зокрема, штурми ЗС РФ на півночі Харківщини залишилися марними, а СОУ, як і раніше, стримують ворога. Також росіяни намагалися наступати на Куп’янському напрямку в районі Дорошівки, Тополі та Червоного Першого. Однак підтверджених успіхів у супротивника немає. А його інформацію про «перемоги» на Куп’янщині в ISW не підтверджують.

«Непідтверджені твердження: 13 березня російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 700 метрів від плацдармів у районі Фиголівка-Новомлинськ у напрямку Червоного Першого і на 600 метрів у напрямку Тополі у напрямку Кам’янки (все на північний схід від Куп’янська)», – пишуть в Інституті вивчення війни.

Проте експерти уточнюють, що росіяни все ж таки активізувалися і нарощують сили на цьому напрямку.

«Непідтверджені твердження: 13 березня російський блогер заявив, що російські війська просунулися на захід від Колісниківки та на південний захід від Кругляківки (обидва на північний схід від Борової) у напрямку Богуславки (на південь від Кругляківки)», – коментують аналітики заяви РФ про їхнє нібито просування на Борівському напрямку.