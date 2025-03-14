В ISW спростували заяви РФ про успіхи на Куп’янському та Борівському напрямку
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту на Харківщині все ще залишається без змін – атаки окупантів не допомагають їм просунутися.
Зокрема, штурми ЗС РФ на півночі Харківщини залишилися марними, а СОУ, як і раніше, стримують ворога. Також росіяни намагалися наступати на Куп’янському напрямку в районі Дорошівки, Тополі та Червоного Першого. Однак підтверджених успіхів у супротивника немає. А його інформацію про «перемоги» на Куп’янщині в ISW не підтверджують.
«Непідтверджені твердження: 13 березня російський блогер заявив, що російські війська просунулися на 700 метрів від плацдармів у районі Фиголівка-Новомлинськ у напрямку Червоного Першого і на 600 метрів у напрямку Тополі у напрямку Кам’янки (все на північний схід від Куп’янська)», – пишуть в Інституті вивчення війни.
Проте експерти уточнюють, що росіяни все ж таки активізувалися і нарощують сили на цьому напрямку.
«Непідтверджені твердження: 13 березня російський блогер заявив, що російські війська просунулися на захід від Колісниківки та на південний захід від Кругляківки (обидва на північний схід від Борової) у напрямку Богуславки (на південь від Кругляківки)», – коментують аналітики заяви РФ про їхнє нібито просування на Борівському напрямку.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, війна, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2025 в 11:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), лінія фронту на Харківщині все ще залишається без змін – атаки окупантів не допомагають їм просунутися.".