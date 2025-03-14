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В ISW опровергли заявления РФ об успехах на Купянском и Боровском направлении

Украина 11:51   14.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ISW опровергли заявления РФ об успехах на Купянском и Боровском направлении

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта в Харьковской области все еще остается без изменений – атаки оккупантов не помогают им продвинуться.

В частности, штурмы ВС РФ на севере Харьковщины остались безуспешными, а СОУ по-прежнему сдерживают врага. Также россияне пытались наступать на Купянском направлении в районе Дорошовки, Тополи и Красного Первого. Однако подтвержденных успехов у противника нет. А его информацию о «победах» на Купянщине в ISW не подтверждают.

«Неподтвержденные утверждения: 13 марта российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на 700 метров от плацдармов в районе Фиголовка-Новомлынск в направлении Красного Первого и на 600 метров в направлении Тополи в направлении Каменки (все на северо-восток от Купянска)», – пишут аналитики.

Однако эксперты уточняют, что россияне все же активизировались и наращивают силы на этом направлении.

«Неподтвержденные утверждения: 13 марта российский блогер заявил, что российские войска продвинулись на запад от Колесниковки и на юго-запад от Кругляковки (оба к северо-востоку от Боровой) в направлении Богуславки (к югу от Кругляковки)», – комментируют аналитики заявления РФ о своем якобы продвижении на Боровском направлении.

Читайте также: ВСУ выбили оккупантов из населенного пункта на Харьковщине – Deep State

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 марта 2025 в 11:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), линия фронта в Харьковской области все еще остается без изменений – атаки оккупантов не помогают им продвинуться.".