Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму

Суспільство 16:50   17.03.2025
Вікторія Яковенко
Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму Фото: Харківська обласна прокуратура

Вирок отримав 48-річний чоловік, який, за даними слідства, передавав дані про місця дислокацій Сил оборони у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – охоронець одного з харківських готелів. Слідство довело, що він вишукував місця дислокації українських захисників.

«Зібрані відомості він передавав через мережу «Телеграм» текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додали, що під час обшуку у нього вилучили техніку з доказами протиправної діяльності.

У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Суд визнав його винним за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.

Читайте також: Довічне загрожує поліцейському із Дворічної, який утік до РФ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму
Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму
17.03.2025, 16:50
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
У Харкові замінили прапор України: чому (фото)
04.03.2025, 12:06
Знести або віддати тим, хто втратив житло: Синєгубов – про долю ЖК Urban City
Знести або віддати тим, хто втратив житло: Синєгубов – про долю ЖК Urban City
25.02.2023, 10:57
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
Тепер люди можуть жити в Харкові по-іншому: що змінилося – Терехов
16.03.2025, 15:10
Дрон копів вистежив «чорного» лісоруба на Харківщині (фото)
Дрон копів вистежив «чорного» лісоруба на Харківщині (фото)
17.03.2025, 16:20
У Харкові – обрізка дерев: що обурює містян, за якими нормами працюють (фото)
У Харкові – обрізка дерев: що обурює містян, за якими нормами працюють (фото)
17.03.2025, 14:19

Новини за темою:

15:13
«Обсяг не такий, як хотілося»: чи висаджують у Харкові нові дерева
14:46
«Людей не вистачає»: харківське КП кличе на роботу молодих, що обіцяють
14:19
У Харкові – обрізка дерев: що обурює містян, за якими нормами працюють (фото)
12:08
Понад 59 годин тривала тривога у Харкові минулого тижня: дані Терехова
21:23
Новини Харкова – головне за 15.03: «м’ясорубка» для ЗС РФ, застряг у трубі

Ви читали новину: «Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 48-річний чоловік, який, за даними слідства, передавав дані про місця дислокацій Сил оборони у Харкові.".