Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму

Вирок отримав 48-річний чоловік, який, за даними слідства, передавав дані про місця дислокацій Сил оборони у Харкові.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – охоронець одного з харківських готелів. Слідство довело, що він вишукував місця дислокації українських захисників.

«Зібрані відомості він передавав через мережу «Телеграм» текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додали, що під час обшуку у нього вилучили техніку з доказами протиправної діяльності.

У суді чоловік повністю визнав свою вину.

Суд визнав його винним за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.