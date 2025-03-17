Зливав дані про СОУ: охоронця харківського готелю відправили у тюрму
Вирок отримав 48-річний чоловік, який, за даними слідства, передавав дані про місця дислокацій Сил оборони у Харкові.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант – охоронець одного з харківських готелів. Слідство довело, що він вишукував місця дислокації українських захисників.
«Зібрані відомості він передавав через мережу «Телеграм» текстом та у вигляді зображень з відповідними позначками своєму знайомому», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі додали, що під час обшуку у нього вилучили техніку з доказами протиправної діяльності.
У суді чоловік повністю визнав свою вину.
Суд визнав його винним за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 16:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вирок отримав 48-річний чоловік, який, за даними слідства, передавав дані про місця дислокацій Сил оборони у Харкові.".