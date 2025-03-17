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Сливал данные о СОУ: охранника харьковской гостиницы отправили в тюрьму

Общество 16:50   17.03.2025
Виктория Яковенко
Сливал данные о СОУ: охранника харьковской гостиницы отправили в тюрьму Фото: Харьковская областная прокуратура

Приговор получил 48-летний мужчина, который по данным следствия передавал данные о местах дислокаций Сил обороны в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – охранник одной из харьковских гостиниц. Следствие доказало, что он выискивал места дислокации украинских защитников.

«Собранные сведения он передавал через Telegram текстом и в виде изображений с соответствующими пометками своему знакомому», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что во время обыска у него изъяли технику с доказательствами.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 48-летний мужчина, который по данным следствия передавал данные о местах дислокаций Сил обороны в Харькове.".