Сливал данные о СОУ: охранника харьковской гостиницы отправили в тюрьму
Приговор получил 48-летний мужчина, который по данным следствия передавал данные о местах дислокаций Сил обороны в Харькове.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – охранник одной из харьковских гостиниц. Следствие доказало, что он выискивал места дислокации украинских защитников.
«Собранные сведения он передавал через Telegram текстом и в виде изображений с соответствующими пометками своему знакомому», — рассказали правоохранители.
В прокуратуре добавили, что во время обыска у него изъяли технику с доказательствами.
В суде мужчина полностью признал свою вину.
Суд признал его виновным по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, охранник, приговор суда, сливал;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 48-летний мужчина, который по данным следствия передавал данные о местах дислокаций Сил обороны в Харькове.".