Сливал данные о СОУ: охранника харьковской гостиницы отправили в тюрьму

Приговор получил 48-летний мужчина, который по данным следствия передавал данные о местах дислокаций Сил обороны в Харькове.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант – охранник одной из харьковских гостиниц. Следствие доказало, что он выискивал места дислокации украинских защитников.

«Собранные сведения он передавал через Telegram текстом и в виде изображений с соответствующими пометками своему знакомому», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что во время обыска у него изъяли технику с доказательствами.

В суде мужчина полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным по факту распространения информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУ). Он проведет в тюрьме пять лет.