Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж
Загалом, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникло 112 пожеж.
Зокрема, рятувальники досі намагаються загасити загоряння, які виникли через обстріл Ізюма. Напередодні увечері місто атакували 14 БпЛА.
Також пожежники поінформували, що внаслідок пожежі в області постраждала жінка.
“Внаслідок пожежі, яка виникла на відкритій території через випалювання очерету та сухої трави у м. Барвінкове Ізюмського району, постраждала 62-річна жінка. Вона отримала отруєння опіки обличчя і була госпіталізована до медичного закладу“, – пишуть у ДСНС.
А в екосистемах Харківщини протягом доби було 99 пожеж, загальна площа займання – 86 гектарів.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 08:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникло 112 пожеж.".