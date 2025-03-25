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Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж

Події 08:54   25.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж

Загалом, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникло 112 пожеж.

Зокрема, рятувальники досі намагаються загасити загоряння, які виникли через обстріл Ізюма. Напередодні увечері місто атакували 14 БпЛА.

Також пожежники поінформували, що внаслідок пожежі в області постраждала жінка.

Внаслідок пожежі, яка виникла на відкритій території через випалювання очерету та сухої трави у м. Барвінкове Ізюмського району, постраждала 62-річна жінка. Вона отримала отруєння опіки обличчя і була госпіталізована до медичного закладу“, – пишуть у ДСНС.

А в екосистемах Харківщини протягом доби було 99 пожеж, загальна площа займання – 86 гектарів.

Читайте також: «Приліт» у Харкові, масований обстріл Ізюму: Синєгубов про атаки БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 08:54;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникло 112 пожеж.".