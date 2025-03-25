Опіки обличчя у жінки через випалювання очерету, в екосистемах було 99 пожеж

Загалом, за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу в регіоні виникло 112 пожеж.

Зокрема, рятувальники досі намагаються загасити загоряння, які виникли через обстріл Ізюма. Напередодні увечері місто атакували 14 БпЛА.

Також пожежники поінформували, що внаслідок пожежі в області постраждала жінка.

“Внаслідок пожежі, яка виникла на відкритій території через випалювання очерету та сухої трави у м. Барвінкове Ізюмського району, постраждала 62-річна жінка. Вона отримала отруєння опіки обличчя і була госпіталізована до медичного закладу“, – пишуть у ДСНС.

А в екосистемах Харківщини протягом доби було 99 пожеж, загальна площа займання – 86 гектарів.