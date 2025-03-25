Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров

Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 112 пожаров.

В частности, спасатели до сих пор пытаются потушить возгорания, которые возникли из-за обстрелов Изюма. Накануне вечером город атаковали 14 БпЛА.

Также пожарные проинформировали, что в результате пожаров в области пострадала женщина.

«В результате пожара, который возник на открытой территории из-за выжигания камыша и сухой травы в г. Барвенково Изюмского района, пострадала 62-летняя женщина. Она получила отравление, ожоги лица и была госпитализирована в медицинское учреждение», – пишут в ГСЧС.

А в экосистемах Харьковщины в течение суток было 99 пожаров, общая площадь возгорания – 86 гектаров.