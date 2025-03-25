Live
  • Вт 25.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.64
  • EUR 45.09

Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров

Происшествия 08:54   25.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров

Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 112 пожаров.

В частности, спасатели до сих пор пытаются потушить возгорания, которые возникли из-за обстрелов Изюма. Накануне вечером город атаковали 14 БпЛА.

Также пожарные проинформировали, что в результате пожаров в области пострадала женщина.

«В результате пожара, который возник на открытой территории из-за выжигания камыша и сухой травы в г. Барвенково Изюмского района, пострадала 62-летняя женщина. Она получила отравление, ожоги лица и была госпитализирована в медицинское учреждение», – пишут в ГСЧС.

А в экосистемах Харьковщины в течение суток было 99 пожаров, общая площадь возгорания – 86 гектаров.

Читайте также: «Прилет» в Харькове, массированный обстрел Изюма: Синегубов об атаках БпЛА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
Враг продвинулся в приграничье на Харьковщине — DeepState
23.03.2025, 12:50
Новости Харькова — главное 25 марта: 99 пожаров в экосистемах, удар по городу
Новости Харькова — главное 25 марта: 99 пожаров в экосистемах, удар по городу
25.03.2025, 08:58
Прогноз погоды на 25 марта в Харькове и области: днем ​​будет идти дождь
Прогноз погоды на 25 марта в Харькове и области: днем ​​будет идти дождь
24.03.2025, 20:10
«Прилет» в Харькове, массированный обстрел Изюма: Синегубов об атаках БпЛА
«Прилет» в Харькове, массированный обстрел Изюма: Синегубов об атаках БпЛА
25.03.2025, 08:38
Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 марта: какой праздник и день в истории
25.03.2025, 06:00
Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров
Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров
25.03.2025, 08:54

Новости по теме:

14:27
221 пожар за неделю: поджигателей сухостоя на Харьковщине просят остановиться
07:56
ГСЧС: за сутки потушили почти сотню пожаров, пострадала 25-летняя беременная
08:37
Россия разбомбила пункт медпомощи на Харьковщине, есть прилет БпЛА — ГСЧС
07:48
«Шахеды» массированно атаковали Киев ночью: погибли 5-летняя девочка с отцом
08:27
ГСЧС: 25 пожаров потушили спасатели за сутки на Харьковщине, есть пострадавшие

Вы читали новость: «Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 08:54;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 112 пожаров.".