Ожоги лица получила женщина из-за выжигания камыша, в экосистемах – 99 пожаров
Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 112 пожаров.
В частности, спасатели до сих пор пытаются потушить возгорания, которые возникли из-за обстрелов Изюма. Накануне вечером город атаковали 14 БпЛА.
Также пожарные проинформировали, что в результате пожаров в области пострадала женщина.
«В результате пожара, который возник на открытой территории из-за выжигания камыша и сухой травы в г. Барвенково Изюмского района, пострадала 62-летняя женщина. Она получила отравление, ожоги лица и была госпитализирована в медицинское учреждение», – пишут в ГСЧС.
А в экосистемах Харьковщины в течение суток было 99 пожаров, общая площадь возгорания – 86 гектаров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 08:54;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего, по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки в регионе возникло 112 пожаров.".