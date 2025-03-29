РФ била з авіації, намагалася наступати чотири рази: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом дня на Харківщині було чотири бої.
Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони стримали одну атаку РФ у районі Вовчанська.
На Куп’янському – ворог атакував три рази біля Піщаного та неподалік Загризового.
Окрім того, росіяни скинули авіабомби на населений пункт Медведівка.
Всього ж протягом дня по всій лінії фронту зафіксували 143 бойові зіткнення, додали в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 16:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом дня на Харківщині було чотири бої.".