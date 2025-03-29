РФ била з авіації, намагалася наступати чотири рази: дані Генштабу на 16:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом дня на Харківщині було чотири бої.

Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони стримали одну атаку РФ у районі Вовчанська.

На Куп’янському – ворог атакував три рази біля Піщаного та неподалік Загризового.

Окрім того, росіяни скинули авіабомби на населений пункт Медведівка.

Всього ж протягом дня по всій лінії фронту зафіксували 143 бойові зіткнення, додали в Генштабі.