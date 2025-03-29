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РФ била з авіації, намагалася наступати чотири рази: дані Генштабу на 16:00

Україна 16:40   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
РФ била з авіації, намагалася наступати чотири рази: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом дня на Харківщині було чотири бої.

Зокрема, на Харківському напрямку Сили оборони стримали одну атаку РФ у районі Вовчанська.

На Куп’янському – ворог атакував три рази біля Піщаного та неподалік Загризового.

Окрім того, росіяни скинули авіабомби на населений пункт Медведівка.

Всього ж протягом дня по всій лінії фронту зафіксували 143 бойові зіткнення, додали в Генштабі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 16:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом дня на Харківщині було чотири бої.".