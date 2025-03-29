РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
По информации Генштаба ВСУ, в течение дня в Харьковской области было четыре боя.
В частности, на Харьковском направлении Силы обороны сдержали одну атаку РФ в районе Волчанска.
На Купянском – враг атаковал три раза около Песчаного и неподалеку Загрызово.
Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на населенный пункт Медведевка.
Всего же в течение дня по всей линии фронта зафиксировали 143 боестолкновения, добавили в Генштабе.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 16:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение дня в Харьковской области было четыре боя.".