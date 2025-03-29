РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00

По информации Генштаба ВСУ, в течение дня в Харьковской области было четыре боя.

В частности, на Харьковском направлении Силы обороны сдержали одну атаку РФ в районе Волчанска.

На Купянском – враг атаковал три раза около Песчаного и неподалеку Загрызово.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на населенный пункт Медведевка.

Всего же в течение дня по всей линии фронта зафиксировали 143 боестолкновения, добавили в Генштабе.