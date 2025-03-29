Live
  • Сб 29.03.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00

Украина 16:40   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

По информации Генштаба ВСУ, в течение дня в Харьковской области было четыре боя.

В частности, на Харьковском направлении Силы обороны сдержали одну атаку РФ в районе Волчанска.

На Купянском – враг атаковал три раза около Песчаного и неподалеку Загрызово.

Кроме того, россияне сбросили авиабомбы на населенный пункт Медведевка.

Всего же в течение дня по всей линии фронта зафиксировали 143 боестолкновения, добавили в Генштабе.

Читайте также: «Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
28.03.2025, 16:19
«Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине
«Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине
29.03.2025, 15:55
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
28.03.2025, 10:10
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
29.03.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 29 марта: ночные обстрелы, пожары из-за ударов
Новости Харькова — главное за 29 марта: ночные обстрелы, пожары из-за ударов
29.03.2025, 14:30
РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00
РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00
29.03.2025, 16:40

Новости по теме:

15:55
«Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине
08:21
За сутки было 183 боя, где наступали россияне на Харьковщине – данные Генштаба
09:25
ISW: украинские защитники успешно контратаковали и продвинулись на Харьковщине
08:09
Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, за сутки – 26 боев
08:47
Утром РФ обстреляла Купянщину, днем и вечером ударов не было – сутки в области

Вы читали новость: «РФ била из авиации, пыталась наступать четыре раза: данные Генштаба на 16:00»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 16:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, в течение дня в Харьковской области было четыре боя.".