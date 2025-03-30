Через обстріли Харкова й області двоє загиблих, постраждали 32 людини
Обстріли зафіксували у Харкові, Чугуєві, Куп’янську, Ізюмщині, Богодухівщині, повідомила Нацполіція Харківської області.
Проти мирних мешканців росіяни застосовували КАБи, ФАБи, РСЗВ та БпЛА.
Внаслідок масованої атаки у Харкові пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, торгівельний центр, автомобілі, навчальний та розважальний заклади. Внаслідок влучань загинули чоловік і жінка. Різних травм зазнали 25 громадян, серед яких п’ятеро дітей віком від 5 до 17 років.
Внаслідок ударів в області пошкоджені державне та цивільне підприємства, школа, автівки, доми.
У Куп’янську від удару КАБ постраждали чотири людини. Ще є травмований у селищі Борова. У Дергачівській громаді поранений чоловік, 11-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, загиблі, Нацполиция, обстріл, пострадалі, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 10:52;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріли зафіксували у Харкові, Чугуєві, Куп’янську, Ізюмщині, Богодухівщині, повідомила Нацполіція Харківської області.".