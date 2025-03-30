Через обстріли Харкова й області двоє загиблих, постраждали 32 людини

Обстріли зафіксували у Харкові, Чугуєві, Куп’янську, Ізюмщині, Богодухівщині, повідомила Нацполіція Харківської області.

Проти мирних мешканців росіяни застосовували КАБи, ФАБи, РСЗВ та БпЛА.

Внаслідок масованої атаки у Харкові пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, торгівельний центр, автомобілі, навчальний та розважальний заклади. Внаслідок влучань загинули чоловік і жінка. Різних травм зазнали 25 громадян, серед яких п’ятеро дітей віком від 5 до 17 років.

Внаслідок ударів в області пошкоджені державне та цивільне підприємства, школа, автівки, доми.

У Куп’янську від удару КАБ постраждали чотири людини. Ще є травмований у селищі Борова. У Дергачівській громаді поранений чоловік, 11-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.