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Через обстріли Харкова й області двоє загиблих, постраждали 32 людини

Події 10:52   30.03.2025
Оксана Якушко
Через обстріли Харкова й області двоє загиблих, постраждали 32 людини

Обстріли зафіксували у Харкові, Чугуєві, Куп’янську, Ізюмщині, Богодухівщині, повідомила Нацполіція Харківської області.

Проти мирних мешканців росіяни застосовували КАБи, ФАБи, РСЗВ та БпЛА.

Внаслідок масованої атаки у Харкові пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, торгівельний центр, автомобілі, навчальний та розважальний заклади. Внаслідок влучань загинули чоловік і жінка. Різних травм зазнали 25 громадян, серед яких п’ятеро дітей віком від 5 до 17 років.

Внаслідок ударів в області пошкоджені державне та цивільне підприємства, школа, автівки, доми.

У Куп’янську від удару КАБ постраждали чотири людини. Ще є травмований у селищі Борова. У Дергачівській громаді поранений чоловік, 11-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2025 в 10:52;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обстріли зафіксували у Харкові, Чугуєві, Куп’янську, Ізюмщині, Богодухівщині, повідомила Нацполіція Харківської області.".