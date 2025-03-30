Live
  • Вс 30.03.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Из-за обстрелов Харькова и области двое погибших, 32 пострадавших

Происшествия 10:52   30.03.2025
Оксана Якушко
Из-за обстрелов Харькова и области двое погибших, 32 пострадавших

Обстрелы зафиксировали в Харькове, Чугуеве, Купянске, Изюмщине, Богодуховщине, сообщила Нацполиция Харьковской области.

Против мирных жителей россияне применяли КАБи, ФАБи, РСЗО и БпЛА.

В результате массированной атаки в Харькове повреждены частные и многоквартирные дома, торговый центр, автомобили, учебное и развлекательное заведение. В результате попаданий погибли мужчина и женщина. Разные травмы получили 25 граждан, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет.

В результате ударов в области повреждены государственное и гражданское предприятия, школа, автомобили, дома.

В Купянске от удара КАБ пострадали четыре человека. Еще травмированный в поселке Боровая. В Дергачевской громаде ранен мужчина, 11-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.

Читайте также: Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Последствия атаки на Харьков: выбиты почти 600 окон (фото)
Последствия атаки на Харьков: выбиты почти 600 окон (фото)
30.03.2025, 10:04
Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории
30.03.2025, 06:00
Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь
Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь
30.03.2025, 07:56
Новости Харькова — главное 30 марта: атаки на фронте, последствия ударов БпЛА
Новости Харькова — главное 30 марта: атаки на фронте, последствия ударов БпЛА
30.03.2025, 11:19
Девочка в тяжелом состоянии, раненых уже 35 в Харькове – Терехов
Девочка в тяжелом состоянии, раненых уже 35 в Харькове – Терехов
30.03.2025, 11:18
Взрывы в Харькове: двое погибших, 27 раненых, человек под завалами (дополнено)
Взрывы в Харькове: двое погибших, 27 раненых, человек под завалами (дополнено)
29.03.2025, 23:30

Новости по теме:

18:20
Двое раненых из-за удара российского БпЛА возле автомобиля на Харьковщине
23:23
«Ужасная ночь в Харькове». Терехов рассказал, куда попали россияне (видео)
22:39
Взрывы в Харькове: 12 ударов БпЛА РФ за час, есть раненые (дополняется)
19:32
Россияне дважды атаковали БпЛА Харьковщину днем
14:20
Вражеский БпЛА атаковал приют с животными на Харьковщине (фото)

Вы читали новость: «Из-за обстрелов Харькова и области двое погибших, 32 пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 10:52;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелы зафиксировали в Харькове, Чугуеве, Купянске, Изюмщине, Богодуховщине, сообщила Нацполиция Харьковской области.".