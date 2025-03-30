Из-за обстрелов Харькова и области двое погибших, 32 пострадавших
Обстрелы зафиксировали в Харькове, Чугуеве, Купянске, Изюмщине, Богодуховщине, сообщила Нацполиция Харьковской области.
Против мирных жителей россияне применяли КАБи, ФАБи, РСЗО и БпЛА.
В результате массированной атаки в Харькове повреждены частные и многоквартирные дома, торговый центр, автомобили, учебное и развлекательное заведение. В результате попаданий погибли мужчина и женщина. Разные травмы получили 25 граждан, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет.
В результате ударов в области повреждены государственное и гражданское предприятия, школа, автомобили, дома.
В Купянске от удара КАБ пострадали четыре человека. Еще травмированный в поселке Боровая. В Дергачевской громаде ранен мужчина, 11-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.
Читайте также: Последствия ударов по Харькову: двое погибших, 30 раненых, военный госпиталь
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, загиблі, Нацполиция, обстрел, погибшие, пострадавшие, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за обстрелов Харькова и области двое погибших, 32 пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2025 в 10:52;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обстрелы зафиксировали в Харькове, Чугуеве, Купянске, Изюмщине, Богодуховщине, сообщила Нацполиция Харьковской области.".