Из-за обстрелов Харькова и области двое погибших, 32 пострадавших

Обстрелы зафиксировали в Харькове, Чугуеве, Купянске, Изюмщине, Богодуховщине, сообщила Нацполиция Харьковской области.

Против мирных жителей россияне применяли КАБи, ФАБи, РСЗО и БпЛА.

В результате массированной атаки в Харькове повреждены частные и многоквартирные дома, торговый центр, автомобили, учебное и развлекательное заведение. В результате попаданий погибли мужчина и женщина. Разные травмы получили 25 граждан, среди которых пятеро детей в возрасте от 5 до 17 лет.

В результате ударов в области повреждены государственное и гражданское предприятия, школа, автомобили, дома.

В Купянске от удара КАБ пострадали четыре человека. Еще травмированный в поселке Боровая. В Дергачевской громаде ранен мужчина, 11-летняя девочка испытала острую реакцию на стресс.