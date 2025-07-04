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Де наразі тривають бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:34   04.07.2025
Оксана Якушко
Де наразі тривають бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні від артилерії РФ постраждало село Тимофіївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі штурмували позиції українських захисників, ще два бої тривають. Окупанти намагаються просунутися біля Вовчанська, Глибокого та Зеленого. Авіаудару зазнало село Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку росіяни чотири рази намагалися штурмувати біля сіл Голубівка та Зелений Гай, наразі триває бій.

На Лиманському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції українських підрозділів, бої точилися і біля села Рідкодуб. Чотири бої тривають і наразі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 17:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні від артилерії РФ постраждало село Тимофіївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".