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Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Фронт 17:34   04.07.2025
Оксана Якушко
Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня от артиллерии РФ пострадало село Тимофеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, еще два боя продолжаются. Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подверглось село Ольховатка.

На Купянском направлении россияне четырежды пытались штурмовать возле сел Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.

На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали позиции украинских подразделений, бои шли и возле села Редкодуб. Четыре боя продолжаются и сейчас.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 17:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня от артиллерии РФ пострадало село Тимофеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".