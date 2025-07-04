Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Сегодня от артиллерии РФ пострадало село Тимофеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, еще два боя продолжаются. Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подверглось село Ольховатка.

На Купянском направлении россияне четырежды пытались штурмовать возле сел Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.

На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали позиции украинских подразделений, бои шли и возле села Редкодуб. Четыре боя продолжаются и сейчас.