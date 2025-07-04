Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня от артиллерии РФ пострадало село Тимофеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды штурмовали позиции украинских защитников, еще два боя продолжаются. Оккупанты пытаются продвинуться возле Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подверглось село Ольховатка.
На Купянском направлении россияне четырежды пытались штурмовать возле сел Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.
На Лиманском направлении россияне девять раз атаковали позиции украинских подразделений, бои шли и возле села Редкодуб. Четыре боя продолжаются и сейчас.
Читайте также: В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, Харьковская область;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где сейчас продолжаются бои в Харьковской области — Генштаб ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 17:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня от артиллерии РФ пострадало село Тимофеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".