Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура
Через суд правоохоронці вимагають повернути державі землі лісогосподарського призначення на Харківщині.
«Попри рішення Дергачівського районного суду ще у 2012 році про повернення державі земель лісогосподарського призначення, ділянки досі обліковуються у Державному земельному кадастрі як землі під індивідуальне житлове, дачне та гаражне будівництво, а у графі «власник» зазначені фізичні особи», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Тож правоохоронці подали до суду позови з вимогою скасувати реєстрацію у кадастрі трьох земельних ділянок площею 5900 кв. м і вартістю понад 2,4 млн грн.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 12:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через суд правоохоронці вимагають повернути державі землі лісогосподарського призначення на Харківщині.".