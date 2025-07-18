Live
  • Пт 18.07.2025
  • Харків  +28°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура

Суспільство 12:13   18.07.2025
Вікторія Яковенко
Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Через суд правоохоронці вимагають повернути державі землі лісогосподарського призначення на Харківщині.

«Попри рішення Дергачівського районного суду ще у 2012 році про повернення державі земель лісогосподарського призначення, ділянки досі обліковуються у Державному земельному кадастрі як землі під індивідуальне житлове, дачне та гаражне будівництво, а у графі «власник» зазначені фізичні особи», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позови з вимогою скасувати реєстрацію у кадастрі трьох земельних ділянок площею 5900 кв. м і вартістю понад 2,4 млн грн.

Читайте також: Поля замість промисловості: на Харківщині прокуратура пішла в суд через землю

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чи почали з Харкова виїжджати люди, повідомив Терехов (відео)
Чи почали з Харкова виїжджати люди, повідомив Терехов (відео)
18.07.2025, 12:34
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура
Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура
18.07.2025, 12:13
За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська
За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська
18.07.2025, 11:45
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
Топ-5 невдалих проєктів, які зіпсували Харків, назвала відома архітекторка
16.07.2025, 20:48
Два дні в Індустріальному районі не буде світла – чому та коли
Два дні в Індустріальному районі не буде світла – чому та коли
18.07.2025, 11:15

Новини за темою:

10:15
Особливо цінні землі Харківщини ТОВ використовує для вирощування врожаю
15:24
Історичні землі на Харківщині віддали фермерам – прокуратура пішла в суд
15:11
Держпродспоживслужба звернулась до аграріїв Харківщини: хто активізувався
14:45
Ексочільнику Держгеокадастру на Харківщині «світить» тюрма: подробиці
09:55
Віддали частину заказника під сільське господарство: землі повернули державі

Ви читали новину: «Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через суд правоохоронці вимагають повернути державі землі лісогосподарського призначення на Харківщині.".