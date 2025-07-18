Землі на Харківщині так і не повернули державі з 2012 року – прокуратура

Через суд правоохоронці вимагають повернути державі землі лісогосподарського призначення на Харківщині.

«Попри рішення Дергачівського районного суду ще у 2012 році про повернення державі земель лісогосподарського призначення, ділянки досі обліковуються у Державному земельному кадастрі як землі під індивідуальне житлове, дачне та гаражне будівництво, а у графі «власник» зазначені фізичні особи», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Тож правоохоронці подали до суду позови з вимогою скасувати реєстрацію у кадастрі трьох земельних ділянок площею 5900 кв. м і вартістю понад 2,4 млн грн.