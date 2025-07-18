Земли на Харьковщине так и не вернули государству с 2012 года – прокуратура

Через суд правоохранители требуют вернуть государству земли лесохозяйственного назначения на Харьковщине.

«Несмотря на решение Дергачевского районного суда еще в 2012 году о возвращении государству земель лесохозяйственного назначения, участки до сих пор учитываются в Государственном земельном кадастре как земли под индивидуальное жилое, дачное и гаражное строительство, а в графе «владелец» указаны физические лица», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Поэтому правоохранители подали в суд иски с требованием отменить регистрацию в кадастре трех земельных участков площадью 5900 кв. м и стоимостью более 2,4 млн. грн.