Земли на Харьковщине так и не вернули государству с 2012 года – прокуратура
Фото: Харьковская областная прокуратура
Через суд правоохранители требуют вернуть государству земли лесохозяйственного назначения на Харьковщине.
«Несмотря на решение Дергачевского районного суда еще в 2012 году о возвращении государству земель лесохозяйственного назначения, участки до сих пор учитываются в Государственном земельном кадастре как земли под индивидуальное жилое, дачное и гаражное строительство, а в графе «владелец» указаны физические лица», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Поэтому правоохранители подали в суд иски с требованием отменить регистрацию в кадастре трех земельных участков площадью 5900 кв. м и стоимостью более 2,4 млн. грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: земли, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Через суд правоохранители требуют вернуть государству земли лесохозяйственного назначения на Харьковщине.".