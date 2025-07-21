В ОТУВ «Харків» розповіли про втрати ворога на півночі Харківщини

Вранці 21 липня ЗСУ поінформували про втрати росіян та бої на Південно-Слобожанському напрямку.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 1 ракетний удар і 4 авіаційні удари із застосуванням 38 НАРів, здійснили 499 обстрілів позицій наших військ, з них 138 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

Втрати окупантів у живій силі – 85 військових, 38 із них – убиті.

Також СОУ знищили 116 одиниць озброєння та військової техніки: дві артсистеми, сім авто, 97 БпЛА, десять одиниць спецтехніки, а також 109 укриттів, п’ять стартових майданчиків для безпілотників та склад із боєприпасами.