В ОТУВ «Харків» розповіли про втрати ворога на півночі Харківщини
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Вранці 21 липня ЗСУ поінформували про втрати росіян та бої на Південно-Слобожанському напрямку.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 1 ракетний удар і 4 авіаційні удари із застосуванням 38 НАРів, здійснили 499 обстрілів позицій наших військ, з них 138 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть в ОТУВ “Харків”.
Втрати окупантів у живій силі – 85 військових, 38 із них – убиті.
Також СОУ знищили 116 одиниць озброєння та військової техніки: дві артсистеми, сім авто, 97 БпЛА, десять одиниць спецтехніки, а також 109 укриттів, п’ять стартових майданчиків для безпілотників та склад із боєприпасами.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 липня ЗСУ поінформували про втрати росіян та бої на Південно-Слобожанському напрямку.".