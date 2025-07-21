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В ОТГВ «Харьков» рассказали о потерях врага на севере Харьковщины

Украина 11:55   21.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ОТГВ «Харьков» рассказали о потерях врага на севере Харьковщины Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Утром 21 июля ВСУ проинформировали о потерях россиян и боях на Южно-Слобожанском направлении.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 1 ракетный удар и 4 авиационных удара с применением 38 НАРов, осуществили 499 обстрелов позиций наших войск, из них 138 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут в ОТГВ «Харьков».

Потери оккупантов в живой силе – 85 военных, 38 из них – убиты.

Также СОУ уничтожили 116 единиц вооружения и военной техники: две артсистемы, семь авто, 97 БпЛА, десять единиц спецтехники, а также 109 укрытий, пять стартовых площадок для беспилотников и склад с боеприпасами.

Читайте также: Генштаб ВСУ: 11 штурмов россиян было на Харьковщине за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 июля ВСУ проинформировали о потерях россиян и боях на Южно-Слобожанском направлении.".