Пів сотні окупантів ліквідували СОУ на півночі Харківщини
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про те, де точилися бої на півночі Харківської області, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 3 авіаційні удари із застосуванням 42 НАРів, здійснили 446 обстрілів позицій наших військ, з них 116 ударів дронами-камікадзе“, – пишуть в ОТУВ “Харків”.
Військові ЗСУ ліквідували 50 окупантів, 19 з них – убиті. Крім того, росіяни втратили артсистему, вісім авто, 92 БпЛА, два засоби РЕБ, 79 укриттів та п’ять стартових майданчиків для запуску безпілотників.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де точилися бої на півночі Харківської області, повідомили в ОТУВ “Харків”.".