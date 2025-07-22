Пів сотні окупантів ліквідували СОУ на півночі Харківщини

Про те, де точилися бої на півночі Харківської області, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 3 авіаційні удари із застосуванням 42 НАРів, здійснили 446 обстрілів позицій наших військ, з них 116 ударів дронами-камікадзе“, – пишуть в ОТУВ “Харків”.

Військові ЗСУ ліквідували 50 окупантів, 19 з них – убиті. Крім того, росіяни втратили артсистему, вісім авто, 92 БпЛА, два засоби РЕБ, 79 укриттів та п’ять стартових майданчиків для запуску безпілотників.