Полсотни оккупантов ликвидировали СОУ на севере Харьковщины
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О том, где шли бои на севере Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 3 авиационных удара с применением 42 НАРов, совершили 446 обстрелов позиций наших войск, из них 116 ударов дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».
Военные ВСУ ликвидировали 50 оккупантов, 19 из них – убиты. Кроме того, россияне потеряли артсистему, восемь авто, 92 БпЛА, два средства РЭБ, 79 укрытий и пять стартовых площадок для запуска беспилотников.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои на севере Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков».".