Полсотни оккупантов ликвидировали СОУ на севере Харьковщины

О том, где шли бои на севере Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 3 авиационных удара с применением 42 НАРов, совершили 446 обстрелов позиций наших войск, из них 116 ударов дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».

Военные ВСУ ликвидировали 50 оккупантов, 19 из них – убиты. Кроме того, россияне потеряли артсистему, восемь авто, 92 БпЛА, два средства РЭБ, 79 укрытий и пять стартовых площадок для запуска беспилотников.