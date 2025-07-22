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Полсотни оккупантов ликвидировали СОУ на севере Харьковщины

Украина 11:55   22.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Полсотни оккупантов ликвидировали СОУ на севере Харьковщины Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О том, где шли бои на севере Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 3 авиационных удара с применением 42 НАРов, совершили 446 обстрелов позиций наших войск, из них 116 ударов дронами-камикадзе», – пишут в ОТГВ «Харьков».

Военные ВСУ ликвидировали 50 оккупантов, 19 из них – убиты. Кроме того, россияне потеряли артсистему, восемь авто, 92 БпЛА, два средства РЭБ, 79 укрытий и пять стартовых площадок для запуска беспилотников.

Читайте также: Где наступал враг и чем закончились бои в Харьковской области, сообщил Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои на севере Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков».".