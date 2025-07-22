ЗСУ контратакують у районі Мілового та Вовчанська – ISW
Про ситуацію на фронті Харківської області поінформували 22 липня в Інституті вивчення війни (ISW).
Аналітики повідомляють: росіяни заявили, що Сили оборони України контратакували біля Вовчанська, тоді як армія РФ так і не змогла просунутися на Південно-Слобожанському напрямку.
“21 липня російський блогер заявив, що російські війська провели наступальні операції на північний схід від Великого Бурлука поблизу Мілового. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Мілового“, – пишуть в ISW.
Також 20 та 21 липня окупанти спробували просунутися до Куп’янська. Однак досягти яких-небудь успіхів на цьому напрямку ворогові так і не вдалося.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті Харківської області поінформували 22 липня в Інституті вивчення війни (ISW).".