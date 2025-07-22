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ВСУ контратакуют в районе Мелового и Волчанска – ISW

Украина 09:51   22.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ контратакуют в районе Мелового и Волчанска – ISW

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали 22 июля в Институте изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают: россияне заявили, что Силы обороны Украины контратаковали около Волчанска, Тогда как армия РФ так и не смогла продвинуться на Южно-Слобожанском направлении.

«21 июля российский блогер заявил, что российские войска провели наступательные операции к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Мелового. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Мелового», – пишут в ISW.

Также 20 и 21 июля оккупанты попытались продвинуться к Купянску. Однако достичь каких-либо успехов на этом направлении врагу так и не удалось.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 09:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировали 22 июля в Институте изучения войны (ISW).".