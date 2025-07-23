Дві артсистеми, танк та 113 БпЛА знищили СОУ на півночі області за добу

Про бої та втрати ворога за добу повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 2 авіаційні удари із застосуванням 12 НАРів, здійснили 555 обстрілів позицій наших військ, з них 158 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть СОУ.

Так за добу ЗСУ ліквідували на півночі Харківщини 63 військових РФ, 22 з них – убиті.

Також 136 одиниць озброєння та військової техніки втратив ворог: дві артсистеми, танк, 13 авто, 113 БпЛА, 118 укриттів два стартові майданчики для запуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.