Дві артсистеми, танк та 113 БпЛА знищили СОУ на півночі області за добу
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про бої та втрати ворога за добу повідомили в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби російські окупанти нанесли: 2 авіаційні удари із застосуванням 12 НАРів, здійснили 555 обстрілів позицій наших військ, з них 158 ударів дронами-камікадзе. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – пишуть СОУ.
Так за добу ЗСУ ліквідували на півночі Харківщини 63 військових РФ, 22 з них – убиті.
Також 136 одиниць озброєння та військової техніки втратив ворог: дві артсистеми, танк, 13 авто, 113 БпЛА, 118 укриттів два стартові майданчики для запуску безпілотників та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2025 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та втрати ворога за добу повідомили в ОТУВ “Харків”.".