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Две артсистемы, танк и 113 БпЛА уничтожили СОУ на севере области за сутки

Украина 11:55   23.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Две артсистемы, танк и 113 БпЛА уничтожили СОУ на севере области за сутки Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О боях и потерях врага за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 авиационных удара с применением 12 НАРов, совершили 555 обстрелов позиций наших войск, из них 158 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.

Так за сутки ВСУ ликвидировали на севере Харьковщины 63 военных РФ, 22 из них – убиты.

Также 136 единицы вооружения и военной техники потерял враг: две артсистемы, танк, 13 авто, 113 БпЛА, 118 укрытий две стартовые площадки для запуска беспилотников и место для хранения горюче-смазочных материалов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».".