Две артсистемы, танк и 113 БпЛА уничтожили СОУ на севере области за сутки

О боях и потерях врага за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 авиационных удара с применением 12 НАРов, совершили 555 обстрелов позиций наших войск, из них 158 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.

Так за сутки ВСУ ликвидировали на севере Харьковщины 63 военных РФ, 22 из них – убиты.

Также 136 единицы вооружения и военной техники потерял враг: две артсистемы, танк, 13 авто, 113 БпЛА, 118 укрытий две стартовые площадки для запуска беспилотников и место для хранения горюче-смазочных материалов.