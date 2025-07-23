Две артсистемы, танк и 113 БпЛА уничтожили СОУ на севере области за сутки
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О боях и потерях врага за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 авиационных удара с применением 12 НАРов, совершили 555 обстрелов позиций наших войск, из них 158 ударов дронами-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – сообщили СОУ.
Так за сутки ВСУ ликвидировали на севере Харьковщины 63 военных РФ, 22 из них – убиты.
Также 136 единицы вооружения и военной техники потерял враг: две артсистемы, танк, 13 авто, 113 БпЛА, 118 укрытий две стартовые площадки для запуска беспилотников и место для хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и потерях врага за сутки сообщили в ОТГВ «Харьков».".