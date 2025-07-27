За добу на півночі Харківщини ЗСУ знищили 78 військових ЗС РФ

За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі Харківської області залишається складною.

“Минулої доби російські окупанти нанесли: 2 ракетних і 4 авіаційних удари із застосуванням 9 КАБ і 10 НАР, здійснили 524 обстріли позицій наших військ, з них 141 удар дронами-камікадзе“, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Протягом доби ЗСУ ліквідували 78 військових РФ, 41 з них – убиті.

Також Сили оборони України розбили 127 одиниць озброєння та військової техніки росіян: дві артсистеми, дев’ять авто, 105 БпЛА, а також 75 укриттів, дев’ять стартових майданчиків для запуску безпілотників, два місця для зберігання боєприпасів.