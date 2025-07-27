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За добу на півночі Харківщини ЗСУ знищили 78 військових ЗС РФ

Україна 13:35   27.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на півночі Харківщини ЗСУ знищили 78 військових ЗС РФ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі Харківської області залишається складною.

Минулої доби російські окупанти нанесли: 2 ракетних і 4 авіаційних удари із застосуванням 9 КАБ і 10 НАР, здійснили 524 обстріли позицій наших військ, з них 141 удар дронами-камікадзе“, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Протягом доби ЗСУ ліквідували 78 військових РФ, 41 з них – убиті.

Також Сили оборони України розбили 127 одиниць озброєння та військової техніки росіян: дві артсистеми, дев’ять авто, 105 БпЛА, а також 75 укриттів, дев’ять стартових майданчиків для запуску безпілотників, два місця для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Десять разів намагалися прорватися росіяни на Харківщині – дані Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2025 в 13:35;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ОТУВ “Харків”, ситуація на півночі Харківської області залишається складною.".