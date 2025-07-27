За сутки на севере Харьковщины ВСУ уничтожили 78 военных ВС РФ

По данным ОТГВ «Харьков», ситуация на севере Харьковской области остается сложной.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 ракетных и 4 авиационных удара с применением 9 КАБ и 10 НАР, совершили 524 обстрела позиций наших войск, из них 141 удар дронами-камикадзе», – отметили в ОТГВ «Харьков».

В течение суток ВСУ ликвидировали 78 военных РФ, 41 из них – убиты.

Также Силы обороны Украины разбили 127 единиц вооружение и военной техники россиян: две артсистемы, девять авто, 105 БпЛА, а также 75 укрытий, девять стартовых площадок для запуска беспилотников, два места для хранения боеприпасов.