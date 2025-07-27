За сутки на севере Харьковщины ВСУ уничтожили 78 военных ВС РФ
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
По данным ОТГВ «Харьков», ситуация на севере Харьковской области остается сложной.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли: 2 ракетных и 4 авиационных удара с применением 9 КАБ и 10 НАР, совершили 524 обстрела позиций наших войск, из них 141 удар дронами-камикадзе», – отметили в ОТГВ «Харьков».
В течение суток ВСУ ликвидировали 78 военных РФ, 41 из них – убиты.
Также Силы обороны Украины разбили 127 единиц вооружение и военной техники россиян: две артсистемы, девять авто, 105 БпЛА, а также 75 укрытий, девять стартовых площадок для запуска беспилотников, два места для хранения боеприпасов.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2025 в 13:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным ОТГВ «Харьков», ситуация на севере Харьковской области направлении остается сложной.".