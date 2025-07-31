ЗСУ контратакують на півночі, РФ наступає біля Куп’янська: що підтверджує ISW
Про зміни на лінії фронту на Харківщині розповіли 31 липня в Інституті вивчення війни (ISW).
Нещодавно російський блогер заявив, що українські військові контратакували біля Вовчанська та Тихого.
Проте є й ті твердження, які аналітики підтвердити так і не змогли.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північний схід від Піщаного (на південний схід від Куп’янська). 29 та 30 липня російські війська атакували поблизу самого Куп’янська; на північний захід від Куп’янська поблизу Мирного; на північ від Куп’янська поблизу Кіндрашівки, Западного та Голубівки; на північний схід від Куп’янська поблизу Кам’янки (біля міжнародного кордону) та Красного Першого; та на південний схід від Куп’янська поблизу Піщаного”, – уточнили аналітики.
Також фейковою виявилася інформація окупантів про успіхи ЗС РФ на північному сході Великого Бурлука. Зокрема, російські блогери стверджували, що армія РФ нібито просунулась приблизно на 400 метрів на північ від Амбарного.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2025 в 07:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про зміни на лінії фронту на Харківщині розповіли 31 липня в Інституті вивчення війни (ISW).".