Новини Харкова — головне 31 липня: як минула ніч
Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:00
Рятувальники досі гасять масштабну пожежу у Васищеві після “прильоту”
За добу рятувальники виїжджали гасити пожежі на Харківщині 62 рази, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Через обстріли в регіоні вирували 14 пожеж у Берестинському, Чугуївському, Ізюмському, Куп’янському та Харківському районах області.
Зокрема, внаслідок вчорашнього ракетного удару по Васищеву пошкоджене цивільне підприємство. Крім того, одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.
“Наразі триває ліквідація масштабної пожежі площею 20 000 м. кв. у складській будівлі. Крім того, внаслідок ворожого удару сталося ще чотири осередки пожеж неподалік складської будівлі, куди було влучання. Горіла трава, дерева та гілля на загальній площі понад пʼять га. Усі осередки займання ліквідовані”, – уточнили у ДСНС.
07:05
Причини нічних тривог на Харківщині – що літало над регіоном
Тривога цієї ночі лунала двічі. Спочатку, о 00:59, її оголосили через «Шахеди».
За годину, о 01:57, дали відбій тривоги. Її відновили вже під ранок, о 04:32, через активність ворожої авіації на південному сході.
Проте ця тривога також була досить нетривала. Знову приблизно за годину, о 05:20, пролунав відбій.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".