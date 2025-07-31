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Новости Харькова — главное 31 июля: как прошла ночь

Украина 08:00   31.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 31 июля: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:00

Спасатели до сих пор тушат масштабный пожар в Васищево после «прилета»

За сутки спасатели выезжали тушить пожары на Харьковщине 62 раза, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за обстрелов в регионе бушевали 14 пожаров в Берестинском, Чугуевском, Изюмском, Купянском и Харьковском районах области.

В частности, в результате вчерашнего ракетного удара по Васищево, повреждено гражданское предприятие. Кроме того, один человек погиб, еще пять пострадали.

«В настоящее время идет ликвидация масштабного пожара площадью 20 000 м. кв. в складском здании. Кроме того, в результате вражеского удара возникли еще четыре очага пожаров недалеко от складского здания, куда было попадание. Горелая трава, деревья и ветки на общей площади более пять га. Все очаги возгорания ликвидированы», – добавили в ГСЧС.

07:05

Причины ночных тревог на Харьковщине – что летало над регионом

Тревога этой ночью звучала дважды. Вначале, в 00:59, из-за «Шахедов».

Через час, в 01:57, дали отбой тревоги. Ее возобновили уже под утро, в 04:32, — из-за активности вражеской авиации на юго-востоке. 

Однако и эта тревога была достаточно непродолжительная. Вновь примерно через час, 05:20, прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 08:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".