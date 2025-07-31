Live
  • Чт 31.07.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.77
  • EUR 48.15

ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW

Украина 07:35   31.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области рассказали 31 июля в Институте изучения войны (ISW).

Недавно российский блогер заявил, что украинские военные контратаковали около Волчанска и Тихого.

Однако есть и те утверждения, которые аналитики подтвердить так и не смогли.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Песчаного (юго-восточнее Купянска). 29 и 30 июля российские войска атаковали вблизи самого Купянска; северо-западнее Купянска близ Мирного; к северу от Купянска близ Кондрашовки, Западного и Голубовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки (возле международной границы) и Красного Первого; и юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного», – уточнили аналитики.

Также фейковой оказалась информация оккупантов об успехах ВС РФ на северо-востоке от Великого Бурлука. В частности, российские блогеры утверждали, что армия РФ якобы продвинулась примерно на 400 метров на севере от Амбарного.

Читайте также: Новости Харькова — главное 31 июля: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 31 июля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 31 июля: как прошла ночь
31.07.2025, 08:00
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
Ночью – дождь и гроза. Прогноз погоды на 31 июля в Харькове и области
30.07.2025, 20:28
Сегодня 31 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 июля: какой праздник и день в истории
31.07.2025, 06:00
ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW
ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW
31.07.2025, 07:35
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
Шквал и гроза идут. Опасная погода будет этой ночью в Харькове и области
30.07.2025, 21:52
Десять раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова – Генштаб
Десять раз пытались прорваться россияне на севере от Харькова – Генштаб
31.07.2025, 08:20

Новости по теме:

07:16
Россияне заявили, что Купянск становится «серой» зоной – что говорят в ISW
07:35
Оккупанты заявили о продвижении на севере области и на Купянщине – данные ISW
09:40
Об успешных контратаках ВСУ на Харьковщине сообщают в ISW – детали
08:23
Что будет, если армия РФ захватит Купянск — анализ ISW
07:30
Россияне заявили о продвижении на трех направлениях: так ли это – данные ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 07:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта в Харьковской области рассказали 31 июля в Институте изучения войны (ISW).".