ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW
Об изменениях на линии фронта в Харьковской области рассказали 31 июля в Институте изучения войны (ISW).
Недавно российский блогер заявил, что украинские военные контратаковали около Волчанска и Тихого.
Однако есть и те утверждения, которые аналитики подтвердить так и не смогли.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Песчаного (юго-восточнее Купянска). 29 и 30 июля российские войска атаковали вблизи самого Купянска; северо-западнее Купянска близ Мирного; к северу от Купянска близ Кондрашовки, Западного и Голубовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки (возле международной границы) и Красного Первого; и юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного», – уточнили аналитики.
Также фейковой оказалась информация оккупантов об успехах ВС РФ на северо-востоке от Великого Бурлука. В частности, российские блогеры утверждали, что армия РФ якобы продвинулась примерно на 400 метров на севере от Амбарного.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2025 в 07:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об изменениях на линии фронта в Харьковской области рассказали 31 июля в Институте изучения войны (ISW).".