ВСУ контратакуют на севере, РФ наступает возле Купянска: что подтверждает ISW

Об изменениях на линии фронта в Харьковской области рассказали 31 июля в Институте изучения войны (ISW).

Недавно российский блогер заявил, что украинские военные контратаковали около Волчанска и Тихого.

Однако есть и те утверждения, которые аналитики подтвердить так и не смогли.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Песчаного (юго-восточнее Купянска). 29 и 30 июля российские войска атаковали вблизи самого Купянска; северо-западнее Купянска близ Мирного; к северу от Купянска близ Кондрашовки, Западного и Голубовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Каменки (возле международной границы) и Красного Первого; и юго-восточнее Купянска вблизи Песчаного», – уточнили аналитики.

Также фейковой оказалась информация оккупантов об успехах ВС РФ на северо-востоке от Великого Бурлука. В частности, российские блогеры утверждали, что армия РФ якобы продвинулась примерно на 400 метров на севере от Амбарного.