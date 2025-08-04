Без дощів, спека: прогноз погоди в Харкові та області на 5 серпня
У вівторок, 5 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.
У Харкові вночі термометри покажуть від 16 до 18 градусів, вдень – від 28 до 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 14 до 19 градусів, денна – від 26 до 31.
Вітер північно-західний – 7-12 м/с.
Нагадаємо, 31 липня мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові «майже повністю» подолали наслідки найпотужнішого за 30 років буревію. Стихія залишила після себе тисячі повалених дерев і сотні зірваних дахів. Пів місяця в місті працювали тисячі комунальників, рятувальників і волонтерів. Вони розчищали завали з гілок, розпилювали повалені дерева, лагодили обірвані електропроводи й розбиті дахи.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 5 серпня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.".