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Без дождей, жара: прогноз погоды в Харькове и области на 5 августа

Погода 19:04   04.08.2025
Елена Нагорная
Без дождей, жара: прогноз погоды в Харькове и области на 5 августа

Во вторник, 5 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов, днем – от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 14 до 19 градусов, дневная – от 26 до 31.

Ветер северо-западный – 7-12 м/с.

Напомним, 31 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного за 30 лет урагана. Стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев и сотни сорванных крыш. Полмесяца в городе трудились тысячи коммунальщиков, спасателей и волонтеров. Они расчищали завалы из веток, распиливали упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые кровли.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 5 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.".