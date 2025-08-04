Без дождей, жара: прогноз погоды в Харькове и области на 5 августа
Во вторник, 5 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов, днем – от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 14 до 19 градусов, дневная – от 26 до 31.
Ветер северо-западный – 7-12 м/с.
Напомним, 31 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного за 30 лет урагана. Стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев и сотни сорванных крыш. Полмесяца в городе трудились тысячи коммунальщиков, спасателей и волонтеров. Они расчищали завалы из веток, распиливали упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые кровли.
Читайте также: Дефицит осадков и жара: как погода в июле повлияла на урожай на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без дождей, жара: прогноз погоды в Харькове и области на 5 августа»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2025 в 19:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 5 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.".