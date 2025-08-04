Без дождей, жара: прогноз погоды в Харькове и области на 5 августа

Во вторник, 5 августа, в Харькове и области – переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры покажут от 16 до 18 градусов, днем – от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – от 14 до 19 градусов, дневная – от 26 до 31.

Ветер северо-западный – 7-12 м/с.

Напомним, 31 июля мэр Игорь Терехов сообщил, что в Харькове «почти полностью» преодолели последствия самого мощного за 30 лет урагана. Стихия оставила за собой тысячи поваленных деревьев и сотни сорванных крыш. Полмесяца в городе трудились тысячи коммунальщиков, спасателей и волонтеров. Они расчищали завалы из веток, распиливали упавшие деревья, чинили оборванные электропровода и разбитые кровли.